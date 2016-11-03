В Южной Корее задержаны советник президента и ее подруга

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Прокуратура Южной Кореи задержала Ан Чон Пома, бывшего советника президента Пак Кын Хе, в рамках расследования скандала, в котором оказалась замешана ее подруга Цой Сун Силь.

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, ее подозревают в попытках за деньги влиять на решения президента.

Бывший высокопоставленный советник Ан Чон Пом, как полагают в прокуратуре, мог использовать свое служебное положение и принуждать бизнесменов жертвовать деньги в различные неправительственные организации.

Его задержали, но следствие пока не нашло достаточных оснований для его помещения под стражу.

Накануне президент Пак Кын Хе сменила премьер-министра и министра финансов. Однако остается неизвестным, ушли ли высшие госчиновники по собственному желанию либо их уволили.

Отметим, в Южной Корее президенты часто меняют людей на руководящих постах в подобных ситуациях.