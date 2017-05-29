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    Сотрудница зоопарка в Великобритании погибла при нападении тигра - ВИДЕО

    Тигр зашел в вольер, где в тот момент находилась сотрудница зоопарка© Foto: independent.co.uk

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сотрудница зоопарка "Хэмертон" (Hamerton Zoo) в графстве Кембриджшир в Великобритании погибла в результате нападения тигра.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Independent.

    По ее данным, посетители зоопарка были эвакуированы в понедельник утром в связи "с серьезным происшествием". Позже в полиции уточнили, что тигр зашел в вольер, где в этот момент находилась сотрудница зоопарка.

    "К сожалению, смотрительница зоопарка скончалась на месте", - приводит издание заявление правоохранителей, которые также отметили, что животное из своего загона не сбежало.

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