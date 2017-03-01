СМИ: Жена кандидата в президенты Франсуа Фийона задержана полицией

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Супруга экс-премьера Франции и кандидата в президенты Франсуа Фийона Пенелопа задержана, ведется обыск.

Как передает Report со ссылкой на Russia Today, об этом сообщил сотрудник издания Mediapart Мишель Делеан в своём Twitter.

Отметим, что во Франции открыто официальное расследование в отношении жены Фийона. 25 января финансовой прокуратурой Франции была инициирована проверка сообщений по делу супруги Фийона Пенелопы. Согласно информации французских СМИ, c 1992 по 2002 год она якобы заработала 500 тыс. евро на посту помощницы члена парламента, получая зарплату из госфондов.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Первый тур состоится 23 апреля.