СМИ: За победившим на президентских выборах в Аргентине Хавьером Милеем стоит Эдуардо Эрнекян

90-летний владелец конгломерата Corporación América и четвертый богатейший человек Аргентины Эдуардо Эрнекян поддержал нового президента Аргентины, прозванного "экономистом с бензопилой", Хавьера Милея.

90-летний владелец конгломерата Corporación América и четвертый богатейший человек Аргентины Эдуардо Эрнекян поддержал нового президента этой страны, прозванного "экономистом с бензопилой", Хавьера Милея.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье The Financial Times.

"Бизнес-элита Аргентины в значительной степени скептически относилась к неожиданному лидеру на президентских выборах Хавьеру Милею, возглавляющему Либертарианскую партию, который пообещал применить "бензопилу" к государству и долларизировать экономику. Но по мере того, как Милей побеждает, один корпоративный титан тихо подбадривает его. Это Эдуардо Эрнекян, 90-летний владелец конгломерата Corporación América и четвертый богатейший человек Аргентины", - отмечает издание.

В статье говорится, что бизнесмен, заработавший состояние на средствах массовой информации и аэропортах, был начальником Х. Милея с 2008 по 2021 год, в конечном итоге сделав его главным экономистом своей компании: "У них сложились личные отношения, которые, по мнению аналитиков, оказали ключевое влияние на 52-летнего Милея".

В интервью Financial Times Эрнекян подтвердил свое доверие к Милею, но с одной ключевой оговоркой. "Я думаю, Милей был бы хорошим президентом. Но мне не нужен доллар", - сказал он.

Многие инвесторы были встревожены политикой Милея по долларизации экономики, чтобы положить конец хронической инфляции в Аргентине. У страны мало экономических связей с США, а валютные резервы находятся на опасно низком уровне.

Эрнекян считает долларизацию "упрощением" проблем Аргентины.

Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу на президентских выборах в Аргентине. По предварительным результатам, он набрал около 56% голосов избирателей. В ночь на 20 ноября Милея поздравили с победой его соперник на выборах - министр экономики Аргентины Серхио Масса, который был кандидатом от правящей коалиции "Союз ради родины", - а также ряд лидеров латиноамериканских государств.