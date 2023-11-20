Президентом Аргентины избран Хавьер Милей

Победитель на выборах президента Аргентины стал правый политик Хавьер Милей.

Победителем на выборах президента Аргентины стал правый политик Хавьер Милей.

Как передает Report, об этом сообщил его соперник, министр экономики Аргентины и кандидат от правящей партии Серхио Масса.

Избирательные участки в стране закрылись в 18:00. Официальные результаты должны появиться после 21:00.

“Я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, поскольку он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие 4 года”, - сказал Масса.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс “Свобода наступает”. Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

До этого телеканал TN сообщал, что оба кандидата в президенты считают, что они победили во втором туре голосования.