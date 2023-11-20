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Президентом Аргентины избран Хавьер Милей

Президентом Аргентины избран Хавьер Милей Победитель на выборах президента Аргентины стал правый политик Хавьер Милей.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 03:43
Президентом Аргентины избран Хавьер Милей

Победителем на выборах президента Аргентины стал правый политик Хавьер Милей.

Как передает Report, об этом сообщил его соперник, министр экономики Аргентины и кандидат от правящей партии Серхио Масса.

Избирательные участки в стране закрылись в 18:00. Официальные результаты должны появиться после 21:00.

“Я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, поскольку он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие 4 года”, - сказал Масса.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс “Свобода наступает”. Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

До этого телеканал TN сообщал, что оба кандидата в президенты считают, что они победили во втором туре голосования.

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Версия на азербайджанском языке Xavyer Miley Argentinanın yeni Prezidenti seçilib

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