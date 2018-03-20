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    СМИ: Во Франции задержан экс-президент Саркози

    На данный момент Н.Саркози допрашивается полицией

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу для дачи показаний по делу о нарушениях при финансировании политических кампаний, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Источник сообщает, что на данный момент Н.Саркози находится в помещениях судебной полицией в Нантере.

    Экс-президента допрашивают о возможном незаконном использовании средств из Ливии, которые были бы использованы для финансирования президентской кампании в 2007 году.

    Отметим, что Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. 

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