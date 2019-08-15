СМИ: Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, задержанный в начале июля.

Как передает Report, об этом сообщает газета Gibraltar Chronicle.

Издание отмечает, что решение об освобождении танкера было принято через несколько часов после того, как США попросили власти Гибралтара продлить задержание танкера.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.