СМИ: в Сирии уничтожен главарь группировки "Джебхат ан-Нусра"

Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ Один из лидеров экстримистской группировки "Джабхат ан-Нусра" (филиал "Аль- Каиды" в Сирии) Абу Сулейман аль-Масри убит на севере страны.

Как передает Report, об этом в субботу сообщает сайт лондонской газеты Daily Mail.

По информации издания, в "Джабхат ан-Нусра" подтвердили гибель главаря.

По предварительным данным, террорист был убит вблизи сирийского города Алеппо. Причины и обстоятельства его смерти пока не установлены.