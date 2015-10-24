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    СМИ: в Сирии уничтожен главарь группировки "Джебхат ан-Нусра"

    Абу Сулейман аль-Масри убит на севере страны

    Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ Один из лидеров экстримистской группировки "Джабхат ан-Нусра" (филиал "Аль- Каиды" в Сирии) Абу Сулейман аль-Масри убит на севере страны.

    Как передает Report, об этом в субботу сообщает сайт лондонской газеты Daily Mail.

    По информации издания, в "Джабхат ан-Нусра" подтвердили гибель главаря.

    По предварительным данным, террорист был убит вблизи сирийского города Алеппо. Причины и обстоятельства его смерти пока не установлены.

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