В Мьянме разбился военный самолет, четыре человека погибли

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Военный самолет разбился 10 февраля в Мьянме вскоре после вылета из столицы страны Нейпьидо, четверо из пяти человек, находившихся на борту, погибли, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Самолет разбился спустя всего несколько минут после взлета. Он загорелся", - заявил представитель столичного аэропорта. "Четыре человека погибли, один остался в живых", - сообщил журналистам представитель полиции.

На месте катастрофы работают спасатели.