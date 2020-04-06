​СМИ: в Ираке обстреляли объекты американской нефтяной компании

Нефтяное месторождение американской компании подверглось артиллерийскому удару в иракской провинции Басра.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил портал Baghdad today.

"Объекты американской компании Halliburton, ведущей деятельность на нефтяных месторождениях Ирака, атаковали пятью ракетами в деревне Зубейр на западе провинции Басра. Одна ракета упала рядом с нефтяной скважиной 20, крупнейшей по производству нефти", - сообщил порталу источник в органах безопасности.

По его словам, органы безопасности Ирака обнаружили установку, с которой были обстреляны объекты, ведется расследование.

Источник также сообщил, что во время атаки в штаб-квартире американской компании была слышна воздушная тревога.

О пострадавших и ущербе в результате ударов не сообщается.