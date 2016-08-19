В Европе пропал чиновник КНДР

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Северокорейский чиновник, отвечавший за снабжение Пхеньяна валютой, пропал во время нахождения в некой неназванной европейской стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он является сотрудником так называемого 39 отдела Трудовой партии Кореи, ведающего валютными поступлениями от различных экономических операций по всему миру.

Чиновник пропал вместе с двумя сыновьями. Выдвигаются предположения, что он проработал в этой стране последние 20 лет и пропал с "миллиардами долларов, которые находились под его управлением".

Одним из источников валютных доходов для Пхеньяна являются денежные переводы от работающих за рубежом граждан КНДР. По различным оценкам, в настоящее время за границей работает от 50 до 60 тысяч северокорейских граждан, а ежегодный объем денежных переводов в эту страну составляет порядка 500 млн. долларов.

Согласно официальной статистике, число перебежчиков с Севера в Республику Корея в последнее время резко возросло, с января по июль превысив отметку в 800 человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.