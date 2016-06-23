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    В Афганистане сдались властям 50 боевиков движения "Талибан"

    Представители Талибан пока не делали никаких заявлений в связи с текущей ситуацией

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/  50 боевиков движения "Талибан" сдались властям в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    "В общей сложности 50 боевиков "Талибан" передали свое оружие силам безопасности в районе Давлатабад в среду вечером", - заявил представитель афганской армии.

    Согласно ранее распространенной информации, 115 талибов сложили оружие и сдались в северной провинции Джаузджан.

    Представители "Талибан" пока не делали никаких заявлений в связи с текущей ситуацией.

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