В Афганистане сдались властям 50 боевиков движения "Талибан"

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 50 боевиков движения "Талибан" сдались властям в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности 50 боевиков "Талибан" передали свое оружие силам безопасности в районе Давлатабад в среду вечером", - заявил представитель афганской армии.

Согласно ранее распространенной информации, 115 талибов сложили оружие и сдались в северной провинции Джаузджан.

Представители "Талибан" пока не делали никаких заявлений в связи с текущей ситуацией.