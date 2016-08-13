​СМИ: В Афганистане освободили членов экипажа захваченного талибами Ми-17

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Российский пилот и пять пакистанцев, взятые 4 августа в заложники талибами в Афганистане, освобождены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила электронная версия пакистанской газеты Express Tribune.

4 августа в афганской провинции Логар совершил аварийную посадку принадлежащий Пакистану вертолет Ми-17, который направлялся в Россию для проведения ремонта. Члены экипажа - пять пакистанцев и россиянин - были захвачены в плен боевиками движения "Талибан".

По данным издания, "члены экипажа были переданы племенным старейшинам в городе Парачинар, в агентстве Куррам".