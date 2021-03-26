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СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции

СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции Президент США Джо Байден на пресс-конференции в четверг использовал "шпаргалки", содержащие ключевые моменты по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах.
Другие страны
26 марта 2021 г. 11:56
СМИ уличили Байдена в использовании шпаргалок на пресс-конференции

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в четверг использовал "шпаргалки", содержащие ключевые моменты по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Fox News.

На одной из фотографий, которые публикует телеканал, в руках Байдена запечатлена карточка с надписью "Инфраструктура". На ней записаны такие ключевые пункты, как то, что США сейчас занимают 13-е место в мире по качеству инфраструктуры, тогда как в 2002 году страна была на пятом месте. "Китай тратит на инфраструктуру в 3 раза больше, чем США", - указано далее на памятке в руке Байдена.

На другом фотоснимке видно, как Байден рассматривает лист бумаги с информацией о присутствующих на мероприятии журналистах, причем возле некоторых из имен видны сделанные от руки пометки в виде обведенных цифр.

Телеканал подчеркивает, что само по себе использование президентом США карточек, подобных тем, что были в руках Байдена, не является беспрецедентным. Так, к использованию сделанных от руки подсказок прибег в ходе пресс-конференции в 2019 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост главы государства.

Однако критики Байдена не преминули осудить нынешнего американского лидера: в частности, политическая активистка и публицистка Кэндис Оуэнс написала в Twitter, что прошедшая пресс-конференция была "спектаклем, разыгранным недобросовестными актерами", а Байден точно знал, какие вопросы ему будут заданы.

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