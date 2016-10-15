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    Сайт МИД Ирака подвергся атаке саудовского хакера

    МИД: Хакер после взлома опубликовал выражения, оскорбляющие течения ислама

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сайт МИД Ирака в субботу подвергся атаке саудовского хакера, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Хакер после взлома опубликовал выражения, оскорбляющие течения ислама", - заявил телеканалу Al Sumaria пресс-атташе иракского министерства Ахмед Джамаль.

    По его словам, сотрудники работают над устранением проблемы.

    Инциденту предшествовал обмен заявлениями со стороны МИД двух стран по поводу участия иранского ополчения в освобождении города Мосул в Ираке от группировки "Исламское государство" (ИГ).

    Саудовская Аравия регулярно выступает с критикой иракского ополчения и видит в нем проводника интересов Ирана в ближневосточном регионе.

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