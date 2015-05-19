​СМИ: От наводнения в Китае пострадали более 700 тыс. человек

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В центральной китайской провинции Хунань от наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 407 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на Центральное китайское телевидение, в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Юго-Западный Китай) от стихии пострадали около 300 тыс. человек.

В сообщении говорится, что местные власти были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать 13,3 тыс. человек. Из-за резкого повышения уровня воды в реках провинции оказались затопленными 45 тыс. га сельхозугодий.

Стихией также повреждены автодороги и линии связи, в ряде районов нарушена подача электроэнергии. В настоящее время власти оценивают ущерб от наводнения.