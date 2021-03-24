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СМИ: министра культуры Франции госпитализировали с коронавирусом

СМИ: министра культуры Франции госпитализировали с коронавирусом Министр культуры Франции Розлин Башло, у которой на прошлой неделе диагностировали заражение коронавирусом, доставлена в больницу
Другие страны
24 марта 2021 г. 16:05
СМИ: министра культуры Франции госпитализировали с коронавирусом

Министр культуры Франции Розлин Башло, у которой на прошлой неделе диагностировали заражение коронавирусом, доставлена в больницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Agence France-Presse сообщили в окружении главы ведомства.

74-летняя Башло заболела после посещения закрытого показа оперы "Фауст" в Парижской опере 19 марта. По словам сотрудников министерства, "ее состояние стабильно, но потребовало госпитализации".

"Врач министра рекомендовал помещение Розлин Башло в больницу для постоянного наблюдения за состоянием ее здоровья в течение следующих нескольких дней", - отметили в окружении министра.

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