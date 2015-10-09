СМИ: Ким Чен Ын отстранил свою сестру от решения вопросов его личной безопасности

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын отстранил свою младшую сестру Ким Ё Чжон от участия в решении вопросов, связанных с его личной безопасностью. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет южнокорейская газета "Чосон ильбо".

По ее данным, северокорейский вождь принял это решение после серии инцидентов.

В частности, на молодежном фестивале в мае 2015 года к Ким Чен Ыну смогла прорваться толпа зрителей, которые окружили его и стали хватать за руки. Так продолжалось несколько минут до тех пор, пока охрана к лидера КНДР не смогла сформировать коридор для его прохода.

Еще один эпизод произошел во время поездки Ким Чен Ына в один из колхозов для традиционного "руководства на месте". Там один из музыкантов ансамбля, встречавшего лидера страны, случайно чуть не ударил его по лицу гитарой.

В 2013 году Ким Ё Чжон была назначена главой службы протокола Трудовой партии Кореи. Кроме того, она также была ближайшим политическим советником своего старшего брата. По данным "Чосон ильбо", в обязанности Ким Ё Чжон входило как следить за внешним видом Ким Чен Ына, так и обеспечивать его безопасность.