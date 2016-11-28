СМИ: Керри намерен заключить соглашение с Россией по Алеппо до прихода Трампа

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри намерен до своего ухода достичь договоренностей с Россией о прекращении осады сирийского Алеппо.

Как передает Report, об этом пишет колумнист The Washington Post Джош Роджин.

По словам автора статьи, Д.Керри стремится к заключения сделки не только из-за наличия гуманитарного кризиса в Алеппо, но еще и потому, что новый президент США Дональд Трамп может заключить "другого рода сделку с Москвой", в рамках которой США могут перестать поддерживать сирийскую оппозицию, что автоматически поставит официальный Вашингтон на одну сторону с президентом Сирии Башара Асада.

Д.Роджин пишет, что госсекретарь реализует свою новую дипломатическую миссию "закулисно". По его словам, четверо чиновников в администрации президента Барака Обамы в разговоре с ним указали, что это будет в лучшем случае рискованная попытка, но при этом единственная.

Колумнист отметил, что на данный момент идут переговоры только по Алеппо, в которые планируют включить, кроме России, Иран, Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.