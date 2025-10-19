СМИ: Израиль наносит мощные удары по центру Газы

Израильская армия возобновила удары по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В видеоролике на странице Clash Report в соцсети Х видно, что мощные удары сотрясают центр Газы. Видны клубы дыма, сходящий от полуразрушенных зданий.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по окрестностям города Рафах на юге сектора Газа. Израильская сторона полагает, что радикалы нарушили режим прекращения огня. В свою очередь в ХАМАС заявили, что не нарушали перемирие и не имеют отношения к столкновениям, произошедшим в городе Рафах на юге сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе после инцидента со стрельбой на юге анклава.