İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 18:46
    KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endirib

    İsrail ordusu Qəzza zolağına zərbələri bərpa edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    "Clash Report"un "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yayımlanan videoda Qəzzanın mərkəzinin güclü zərbələrlə sarsıldığı görünür. Yarıdağılmış binalardan qalxan tüstü buludları müşahidə olunur.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Rəfah şəhərinin ətrafına hava zərbələri endirib. İsrail tərəfi radikalların atəşkəs rejimini pozduğunu düşünür. Öz növbəsində, HƏMAS atəşkəsi pozmadığını və Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhərində baş verən toqquşmalarla əlaqəsinin olmadığını bəyan edib.

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu anklavın cənubunda baş verən atışma hadisəsindən sonra orduya Qəzzada radikallara qarşı qəti addımlar atmağı əmr edib.

    İsrail Qəzza zərbə
    СМИ: Израиль наносит мощные удары по центру Газы

    Son xəbərlər

    18:47

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    18:46

    KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:41

    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidir

    Digər ölkələr
    18:37

    Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 14 nəfər saxlanılıb

    Region
    18:33

    İsrail ordusu Qəzza sakinlərini təxliyə etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər"

    Futbol
    18:20

    Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub

    Futbol
    18:04

    HƏMAS daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti