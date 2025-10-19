İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    ABŞ: HƏMAS Qəzzada atəşkəsi poza bilər

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 05:12
    ABŞ Qəzzada sülh razılaşmalarına zəmanətçi dövlətləri atəşkəsin Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatı tərəfindən pozula biləcəyi barədə xəbərdar edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin Mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir.

    Bildirilir ki, ABŞ-nin atəşkəsin HƏMAS tərəfindən pozulacağını göstərən etibarlı kəşfiyyat məlumatları var. ABŞ-nin mövqeyinə görə, Fələstin əhalisinə qarşı planlaşdırılmış hücum atəşkəsin birbaşa və ciddi şəkildə pozulmasını təşkil edəcək və əhəmiyyətli irəliləyişə zərbə vuracaq". "Zəmanətçi dövlətlər HƏMAS-dan atəşkəslə bağlı öhdəliklərinə əməl etməyi tələb edirlər", - ABŞ Dövlət Departamentindən bildirilib.

    "HƏMAS bu hücumu həyata keçirsə, Qəzza xalqının müdafiəsi və atəşkəsi qorumaq üçün tədbirlər görüləcək", - bəyanatda əlavə edilib. Dövlət Departamenti qeyd edib ki, zəmanətçi dövlətlər mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməyə, sakitliyə dəstək verməyə, sülhü qorumağa, Qəzzada və bütün regionda insanlar üçün sülh və firavanlığı təşviq etməyə sadiq olduqlarını bildiriblər.

    США заявили о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе

