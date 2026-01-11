İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Maduronun oğlu atasının vəziyyətini qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 13:24
    Maduronun oğlu atasının vəziyyətini qiymətləndirib

    ABŞ-nin əməliyyatı nəticəsində oğurlanan və hazırda Amerikada saxlanılan Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro özünü yaxşı hiss edir.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu onun oğlu Nikolas Maduro Gerra Venesuela Vahid Sosialist Partiyasının qurultayında bildirib.

    "Vəkillər bizi əmin etdilər ki, o, özünü yaxşı hiss edir", - Maduro Gerra deyib.

    O qeyd edib ki, oğurlanan Venesuela Prezidentinin göndərdiyi mesaj onun özünü yaxşı hiss etdiyini təsdiqləyir. Bundan əlavə, siyasətçi tərəfdarlarına kədərlənməməyi tövsiyə edib.

    Сын Мадуро оценил состояние отца

