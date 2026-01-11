Сын Мадуро оценил состояние отца
Другие страны
- 11 января, 2026
- 12:09
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был похищен в ходе операции США и сейчас находится под стражей в Вашингтоне, "хорошо держится".
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил его сын Николас Мадуро Герра на съезде Единой социалистической партии Венесуэлы.
"Адвокаты нас заверили, что он хорошо держится", - заявил Мадуро Герра.
Он сообщил, что похищенный президент Венесуэлы передал послание, в котором рассказал, что с ним все в порядке и он чувствует себя хорошо. Кроме того, политик призвал своих сторонников "не грустить".
Последние новости
12:31
Завтра в Баку ожидается сильный ветерЭкология
12:26
СМИ: Израиль в состоянии повышенной готовности из-за возможности вмешательства США в ИранДругие страны
12:09
Спикер парламента Ирана пригрозил США атакой в случае нападенияВ регионе
12:09
Сын Мадуро оценил состояние отцаДругие страны
11:53
NetBlocks: В Иране интернет-соединение может отсутствовать еще несколько недельВ регионе
11:40
В Азербайджане местами усилился ветер, в горных районах идет снегЭкология
11:34
На фоне протестов в Иране началось экстренное заседание парламентаВ регионе
11:23
Иранцы демонтировали вывеску консульства в МиланеВ регионе
11:19