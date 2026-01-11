Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Другие страны
    11 января, 2026
    12:09
    Сын Мадуро оценил состояние отца

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был похищен в ходе операции США и сейчас находится под стражей в Вашингтоне, "хорошо держится".

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил его сын Николас Мадуро Герра на съезде Единой социалистической партии Венесуэлы.

    "Адвокаты нас заверили, что он хорошо держится", - заявил Мадуро Герра.

    Он сообщил, что похищенный президент Венесуэлы передал послание, в котором рассказал, что с ним все в порядке и он чувствует себя хорошо. Кроме того, политик призвал своих сторонников "не грустить".

