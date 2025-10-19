Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    США заявили о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 03:57
    США заявили о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе

    США уведомили государства - гаранты соблюдения мирных договоренностей в секторе Газа о возможности нарушения режима прекращения огня радикальным палестинским движением ХАМАС.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

    Из него следует, что у США имеются "достоверные данные, указывающие на неминуемое нарушение режима прекращения огня ХАМАС". Согласно позиции США, "запланированная атака против палестинского населения стала бы прямым и серьезным нарушением договоренностей о прекращении огня и подорвала бы существенный прогресс". "Страны-гаранты требуют от ХАМАС придерживаться своих обязательств по условиям прекращения огня", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

    "Если ХАМАС осуществит эту атаку, будут приняты меры по защите населения Газы и поддержания целостности прекращения огня", - говорится в документе. Как отметили в Госдепе, государства-гаранты "привержены обеспечению безопасности гражданского населения, поддержанию тишины и продвижению мира и процветания людей в Газе и во всем регионе".

