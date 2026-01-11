Nobel Komitəsi Mariyanın Sülh Mükafatını Trampa vermək tələbini rədd edib
Digər ölkələr
- 11 yanvar, 2026
- 13:50
Norveç Nobel Komitəsi Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçadonun Nobel Sülh Mükafatından ABŞ prezidenti Donald Trampa imtina etmək tələbini rədd edib.
Bu barədə "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir.
Qeyd olunub ki, Norveç Nobel Komitəsi Nobel Fondunun nizamnaməsinə istinadən bildirib ki, mükafat elan edildikdən sonra onu ləğv etmək, paylaşmaq və ya başqalarına vermək olmaz.
Bəyanatda mükafatın verilməsi qərarının qəti olduğu, apellyasiyaya tabe olmadığı vurğulanıb və komitənin mükafatı aldıqdan sonra mükafat alanların hərəkətləri və ya ifadələri barədə şərh vermədiyi qeyd edilib.
Son xəbərlər
14:17
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
14:03
Sabahın havası Abşeronda meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaqSağlamlıq
14:02
"Bavariya" 16 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyirFutbol
13:50
Nobel Komitəsi Mariyanın Sülh Mükafatını Trampa vermək tələbini rədd edibDigər ölkələr
13:36
Etirazlar zamanı Tehranda 34 məscid yandırılıbRegion
13:24
Maduronun oğlu atasının vəziyyətini qiymətləndiribDigər ölkələr
13:15
KİV: İsrail ABŞ-nin İrana müdaxilə etmə ehtimalı ilə əlaqədar yüksək hazırlıq vəziyyətindədirDigər ölkələr
13:07
Bir həftə əvvəl Qobustanda yol qəzasında yaralanan şəxs xəstəxanada ölübHadisə
13:04