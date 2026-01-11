İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Hərbi
    • 11 yanvar, 2026
    • 14:17
    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Müdafiə Nazirliyi Hərbi icmal
    Video
    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор
    Video
    Azerbaijani Defense Ministry presents weekly summary of events

