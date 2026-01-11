İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Bavariya" 16 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    • 11 yanvar, 2026
    • 14:02
    Bavariya 16 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    "Herta"nın futbolçusu Kennet Ayxqorn Almaniyada klubunu dəyişə bilər.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Bavariya" 16 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.

    Münhen təmsilçisi istedadlı oyunçu üçün 12 milyon avro ödəməyə hazırdır.

    Xatırladaq ki, Kennet Ayxqornu Avropanın aparıcı klubları da heyətinə qatmaq istəyir.

    Bavariya Brent Kennet Ayxqorn

