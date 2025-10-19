İsrail ordusu Qəzzanın Rəfah şəhərinə hava zərbələri endirib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    • 19 oktyabr, 2025
    • 12:52
    İsrail ordusu hərbçilərinə qarşı hücuma cavab olaraq Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhərinə hava zərbələri endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    "Cümə günü yaraqlılar Qəzza zolağının Rəfah bölgəsindəki tuneldən çıxaraq İsrail əsgərlərinə atəş açıblar. Bu, İsrail ordusunun əraziyə hava hücumları etməyə sövq edib", - məlumatda deyilir.

    İsrail ordusunun məlumatına görə, insident nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

