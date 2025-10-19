Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 12:42
    ЦАХАЛ наносит авиаудары по Рафаху на юге Газы

    Израиль наносит авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа якобы в ответ на нападение на силы ЦАХАЛ.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Times of Israel.

    "В пятницу боевики вышли из туннеля в районе Рафаха в секторе Газа и открыли огонь по израильским военнослужащим. Это побудило Армию обороны Израиля нанести авиаудары по этому району", - говорится в сообщении.

    По данным ЦАХАЛ, в результате инцидента никто не пострадал.

    İsrail ordusu Qəzzanın Rəfah şəhərinə hava zərbələri endirib
    IDF launches airstrikes on Rafah in southern Gaza

    Лента новостей