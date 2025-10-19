ЦАХАЛ наносит авиаудары по Рафаху на юге Газы

Израиль наносит авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа якобы в ответ на нападение на силы ЦАХАЛ.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times of Israel.

"В пятницу боевики вышли из туннеля в районе Рафаха в секторе Газа и открыли огонь по израильским военнослужащим. Это побудило Армию обороны Израиля нанести авиаудары по этому району", - говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, в результате инцидента никто не пострадал.