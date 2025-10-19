İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    HƏMAS Qəzzada atəşkəsi pozmaqla bağlı ABŞ-nin ittihamlarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 15:28
    HƏMAS Qəzzada atəşkəsi pozmaqla bağlı ABŞ-nin ittihamlarını təkzib edib

    Fələstinin HƏMAS radikal hərəkatı ABŞ-ın Qəzza zolağında atəşkəs rejimini pozmaqda ittihamlarını rədd edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə hərəkat özünün telegram kanalında məlumat yayıb.

    "HƏMAS ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında irəli sürülən iddiaları qəti şəkildə rədd edir, qaçılmaz hücum və ya atəşkəsin pozulması ilə bağlı iddiaları təkzib edir",- hərəkat bəyan edib.

    Dövlət Departamenti bundan əvvəl HƏMAS-ın Qəzzada mümkün atəşkəsi poza biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib: "Qarant ölkələr HƏMAS-dan atəşkəslə bağlı öhdəliklərinə əməl etməyi tələb edirlər", - ABŞ Dövlət Departamenti bildirib.

    HƏMAS atəşkəs
    ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в Газе

    Son xəbərlər

    15:54

    ABŞ elit dəstələrini Venesuela yaxınlığında yerləşdirib

    Digər ölkələr
    15:44

    Lionel Messi "İnter Mayami" ilə müqaviləsini uzatmağa yaxındır

    Futbol
    15:28

    HƏMAS Qəzzada atəşkəsi pozmaqla bağlı ABŞ-nin ittihamlarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    15:17

    Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri Cenevrədə görüşəcəklər

    Region
    15:09

    Oktyabrın 22-dək ölkədə yağıntılı hava şəraiti hökm sürəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:08
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    15:05

    Mehriban Əliyevanın Vatikana səfəri Azərbaycanın multikultural dəyərlərin inkişafına verdiyi töhfələrin təsdiqidir - RƏY

    Xarici siyasət
    14:56

    Manuel Noyer Bundesliqada yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    14:48
    Video

    Qurban Qurbanov "Haber Global"a danışıb: Hazırda böyük bir kluba keçmək fikrim yoxdur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti