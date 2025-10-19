HƏMAS Qəzzada atəşkəsi pozmaqla bağlı ABŞ-nin ittihamlarını təkzib edib
Digər ölkələr
- 19 oktyabr, 2025
- 15:28
Fələstinin HƏMAS radikal hərəkatı ABŞ-ın Qəzza zolağında atəşkəs rejimini pozmaqda ittihamlarını rədd edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə hərəkat özünün telegram kanalında məlumat yayıb.
"HƏMAS ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında irəli sürülən iddiaları qəti şəkildə rədd edir, qaçılmaz hücum və ya atəşkəsin pozulması ilə bağlı iddiaları təkzib edir",- hərəkat bəyan edib.
Dövlət Departamenti bundan əvvəl HƏMAS-ın Qəzzada mümkün atəşkəsi poza biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib: "Qarant ölkələr HƏMAS-dan atəşkəslə bağlı öhdəliklərinə əməl etməyi tələb edirlər", - ABŞ Dövlət Departamenti bildirib.
