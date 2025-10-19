ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении движения в телеграм-канале.

"ХАМАС решительно отвергает обвинения, изложенные в заявлении Государственного департамента, и опровергает утверждения о якобы "неминуемом нападении" или "нарушении соглашения о прекращении огня", - отметили в ХАМАС.

В группировке отметили, что заявления американской стороны "полностью совпадают с вводящей в заблуждение израильской пропагандой".

Ранее Госдеп заявил о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе.

"Страны-гаранты требуют от ХАМАС придерживаться своих обязательств по условиям прекращения огня", - указали в американском внешнеполитическом ведомстве.