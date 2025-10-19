Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в Газе

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 11:44
    ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в Газе

    Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении движения в телеграм-канале.

    "ХАМАС решительно отвергает обвинения, изложенные в заявлении Государственного департамента, и опровергает утверждения о якобы "неминуемом нападении" или "нарушении соглашения о прекращении огня", - отметили в ХАМАС.

    В группировке отметили, что заявления американской стороны "полностью совпадают с вводящей в заблуждение израильской пропагандой".

    Ранее Госдеп заявил о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе.

    "Страны-гаранты требуют от ХАМАС придерживаться своих обязательств по условиям прекращения огня", - указали в американском внешнеполитическом ведомстве.

    ХАМАС режим прекращения огня сектор Газа

    Последние новости

    11:44

    ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в Газе

    Другие страны
    11:35
    Фото

    В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека

    Происшествия
    11:19

    Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате Европы в Монтенегро

    Индивидуальные
    11:12

    Эксперт: США предупредили Иран о нападении на ядерные объекты

    В регионе
    11:04

    В ТРСК проходят президентские выборы

    Другие страны
    11:03

    Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС

    Футбол
    10:43

    В американском Мэриленде в ДТП пострадали не менее 11 человек

    Другие страны
    10:30

    В Азербайджане начинается месячник "Чистый воздух"

    Внутренняя политика
    10:29

    ВСУ атаковали дронами газоперерабатывающий завод в Оренбурге

    В регионе
    Лента новостей