ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в Газе
- 19 октября, 2025
- 11:44
Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении движения в телеграм-канале.
"ХАМАС решительно отвергает обвинения, изложенные в заявлении Государственного департамента, и опровергает утверждения о якобы "неминуемом нападении" или "нарушении соглашения о прекращении огня", - отметили в ХАМАС.
В группировке отметили, что заявления американской стороны "полностью совпадают с вводящей в заблуждение израильской пропагандой".
Ранее Госдеп заявил о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе.
"Страны-гаранты требуют от ХАМАС придерживаться своих обязательств по условиям прекращения огня", - указали в американском внешнеполитическом ведомстве.