Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Нетаньяху поручил принять меры против объектов радикалов в Газе

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 16:04
    Нетаньяху поручил принять меры против объектов радикалов в Газе
    Биньямин Нетаньяху

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе после инцидента со стрельбой на юге анклава.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

    "После нарушения ХАМАС режима прекращения огня премьер-министр Нетаньяху провел консультацию с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и руководителями силовых структур и поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа", - говорится в заявлении.

    Ранее израильская армия нанесла удар по боевикам в районе города Рафах на юге анклава, обвинив их в "грубом нарушении" режима прекращения огня.

    Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа
    Netanyahu orduya Qəzzadakı radikallara qarşı qəti addımlar atmağı əmr edib

    Последние новости

    16:21

    Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундеслиги по числу побед

    Футбол
    16:04

    Нетаньяху поручил принять меры против объектов радикалов в Газе

    Другие страны
    15:55

    СМИ: Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени

    Другие страны
    15:41

    Израиль вернул в Газу в общей сложности тела 150 погибших палестинцев

    Другие страны
    15:31

    Синоптики предупредили о погоде с осадками в Азербайджане до 22 октября

    Экология
    15:20
    Видео

    Гурбан Гурбанов в интервью Haber Global: На данный момент у меня нет планов переходить в большой клуб

    Медиа
    15:13
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    15:07

    Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве

    В регионе
    15:04

    США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы

    Другие страны
    Лента новостей