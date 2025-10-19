Нетаньяху поручил принять меры против объектов радикалов в Газе
- 19 октября, 2025
- 16:04
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против радикалов в Газе после инцидента со стрельбой на юге анклава.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства.
"После нарушения ХАМАС режима прекращения огня премьер-министр Нетаньяху провел консультацию с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и руководителями силовых структур и поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа", - говорится в заявлении.
Ранее израильская армия нанесла удар по боевикам в районе города Рафах на юге анклава, обвинив их в "грубом нарушении" режима прекращения огня.
