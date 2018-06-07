СМИ: Франция из-за разногласий с США не подпишет совместное заявление на саммите G7

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Франция не подпишет совместное заявление стран Группы семи по итогам саммита G7 в Квебеке 8-9 июня, пока не будут преодолены разногласия с США".

Как передает report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству Bloomberg представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, пожелавший остаться неназванным.

По его данным, для того, чтобы французский президент был готов подписать совместное заявление, необходим прогресс по таким ключевым вопросам, как иранская ядерная сделка, введенные США таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, а также Парижское соглашение по климату.

По мнению Макрона, другие страны Группы семи - Великобритания, Германия, Япония, Франция, Италия и Канада - должны совместно выступить против решения президента США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин.