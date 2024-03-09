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СМИ: Экс-главу Генштаба и экс-главкома Украины уволили с военной службы

СМИ: Экс-главу Генштаба и экс-главкома Украины уволили с военной службы Бывший начальник Генштаба ВС Украины Сергей Шаптала уволен с военной службы вслед за бывшим главкомом Валерием Залужным.
Другие страны
9 марта 2024 г. 14:39
СМИ: Экс-главу Генштаба и экс-главкома Украины уволили с военной службы

Бывший начальник Генштаба ВС Украины Сергей Шаптала уволен с военной службы вслед за бывшим главкомом Валерием Залужным.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Украинская правда" со ссылкой на источники.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Шапталу с поста начальника Генштаба и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами территориальной обороны.

"Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе со снятием с военного учета", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Залужный в феврале прошел медкомиссию и был признан непригодным к военной службе. Уточнялось также, что в феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы.

После увольнения экс-главкома вывели в распоряжение министра обороны, однако, какую-либо значимую военную должность министр обороны Украины ему не предложил, как не предложил ее ранее и сам президент. В этих условиях Залужный принял решение уволиться с военной службы.

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