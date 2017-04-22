СМИ: Близ ливано-сирийской границы уничтожен один из главарей ИГ

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Отряд спецназначения ливанской армии арестовал группу из 10 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), ликвидирован один из главарей группировки, отвечавший за казнь пленных ливанских солдат, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным ливанского телеканала Аль-Маядин, спецоперация проводилась в Вади-аль-Хосн на окраине города Эрсаль, близ сирийской границы.

Террористы оказали сопротивление, в результате чего завязался бой. Несколько боевиков были ликвидированы.

Среди арестованных - ответственные за контрабанду оружием, подрывники и организаторы нападений на блокпосты и патрули ливанской армии.