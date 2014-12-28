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    ​Боевики "Исламского государства" казнили около 2 тыс. человек

    Такие данные опубликовала на своем сайте Сирийская обсерватория по правам человека

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" за полгода убили около 2 тыс. человек в Сирии.

    Как сообщает Report, такие данные опубликовала на своем сайте Сирийская обсерватория по правам человека.

    В период с 28 июня по 27 декабря 2014 года жертвами боевиков стали 1175 мирных жителей. Уточняется, что среди них четыре ребенка и восемь женщин. По данным обсерватории, мирных жителей обезглавили или расстреляли.

    Боевики также казнили более 500 пленников, которые были захвачены в ходе столкновений с правительственными силами.

    Сотрудники обсерватории полагают, что реальное число погибших превышает число, указанное в документах.

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