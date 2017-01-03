Сирийские военные уничтожили одного из главарей "Джебхат ан-Нусры"

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Сирийские военные уничтожили не менее семи террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" на севере провинции Хомс, в том числе, одного из лидеров группировки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, правительственные силы нанесли артиллерийские удары по объектам в населенных пунктах эль-Махатта и Джавалек, где проходили собрания террористов.

Среди ликвидированных боевиков — один из главарей группировки Мохамад Касим аль-Хадж (Mohammad Qassem al-Haj).