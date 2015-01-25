​Сирийские повстанцы обстреляли Дамаск ракетами

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сирийские повстанцы произвели массированный ракетный обстрел Дамаска, сообщается о семи жертвах.

Как передает Report, находящийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что группировка "Армия ислама" выпустила по столице не менее 40 ракет.

Сами повстанцы заявили, что ракетный обстрел является их местью за авианалеты правительственных войск, в ходе которых на прошлой неделе погибли десятки человек.