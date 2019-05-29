​Сингапур признан лучшей страной для детей

Сингапур признан лучшим местом среди 176 государств и территорий мира для жизни и воспитания детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного благотворительной организацией Save The Children.

В тройке лидеров также расположились Швеция, Финляндия, Норвегия и Словения, поделившие места со второго по третье.

Как отмечается в докладе, Сингапур набрал максимальное число баллов по такому важному показателю как "Индекс завершения детства", куда относится детская смертность, в том числе насильственная, голод, доступ к образованию, подростковая беременность и брак, незаконное использование детского труда, вынужденное переселение в связи с военными конфликтами.

Кроме того, согласно исследованию, в республике лучший показатель по доступу несовершеннолетних к образовательным программам. Здесь отмечается самый низкий в мире показатель числа детей, не посещающих школу - 0,1%.