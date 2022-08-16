Швейцария вернет Узбекистану $131 млн

Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возвращении $131 млн, находящихся в банках европейской страны, дочери первого президента республики Ислама Каримова Гульнары.

Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возвращении $131 млн, находящихся в банках европейской страны, дочери первого президента республики Ислама Каримова Гульнары.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста Узбекистана.

«Договор по активам Гульнары Каримовой подписали министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов и президент Швейцарии Иньяцио Кассис»,- говорится в сообщении.

Сама Каримова сейчас находится на родине в заключении. В 2015 году она была признана виновной судом Узбекистана в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, за что получила 5 лет заключения. В 2017 году Каримовой добавили еще пять лет наказания, которое при этом до 2019 года она отбывала дома. В 2020-м дочь экс-президента признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях, добавив еще 13 лет и 4 месяца тюрьмы.