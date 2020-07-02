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Швейцария готова стать посредником в переговорах Израиля и Палестины

Швейцария готова стать посредником в переговорах Израиля и Палестины Швейцария обеспокоена опасностью дестабилизации ближневосточного региона
Другие страны
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2 июля 2020 г. 17:24
Швейцария готова стать посредником в переговорах Израиля и Палестины

Швейцария обеспокоена опасностью дестабилизации региона после аннексии Израилем части палестинских территорий, не будет ее признавать и готова выступить посредником на переговорах двух государств. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Как отмечается в заявлении, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга провела 29 июня телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом и 2 июля - с президентом Израиля Реувеном Ривлином

"В ходе этих телефонных контактов президент подтвердила готовность Швейцарии содействовать возобновлению переговоров между Израилем и Палестинской администрацией, если стороны обратятся с такой просьбой. С этой целью Швейцария готова предложить свои добрые услуги", - говорится в документе.

По мнению Соммаруги, которое она высказала в беседе с президентом Израиля, аннексия части Западного берега несовместима с международным правом и создаст препятствие для возвращения за стол переговоров в целях урегулирования ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциямиООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.

 

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