​СМИ: США предложили создать палестинское государство

Американская "сделка века", которую намерен предложить президент США Дональд Трамп, предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского.

Как передает Report со ссылкой на агентство Рейтер, об этом сообщает источник в американской администрации.

Кроме того, Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на 4 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 21.00 (бакинское время) в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.