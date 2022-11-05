Швеция не будет сотрудничать с организациями, имеющими связи с РПК

Правительство Швеции не будет сотрудничать с организациями, имеющими связи с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Правительство Швеции не будет сотрудничать с организациями, имеющими связи с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу в интервью телеканалу TV4 сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон, комментируя сделанное ранее заявление главы МИД Тобиаса Билльстрёма, что власти больше не поддерживают курдских ополченцев в Сирии - "Отряды народной самообороны" (YPG) и партию "Демократический союз" (PYD).

"Мы не должны иметь политического сотрудничества с организациями, которые так близки к РПК", - отметил Кристерссон.

Премьер, который поедет в Анкару 8 ноября и проведет там переговоры о ратификации заявки о вступлении королевства в НАТО с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, добавил, что понимает озабоченности Турции тем, что, например, в Швеции, по словам главы шведского кабинета, собирают деньги для РПК. "Прежде всего, речь идет о борьбе с терроризмом и всей деятельностью, которая на территории Швеции поддерживает или собирает деньги для терроризма. Швеция должна быть местом, которое всеми способами противостоит терроризму", - прокомментировал Кристерссон позже в интервью телеканалу SVT.