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Румыния подписала контракт с Норвегией на покупку более 30 истребителей F-16

Румыния подписала контракт с Норвегией на покупку более 30 истребителей F-16 Минобороны Румынии подписало контракт на три года на закупку у норвежского правительственного оборонного закупочного ведомства Forsvarsmateriell (FMA) 32 истребителей F-16AM/BM в конфигурации М6.5.2, ранее состоявших на вооружении ВВС Норвегии.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 17:28
Румыния подписала контракт с Норвегией на покупку более 30 истребителей F-16

Минобороны Румынии подписало контракт на три года на закупку у норвежского правительственного оборонного закупочного ведомства Forsvarsmateriell (FMA) 32 истребителей F-16AM/BM в конфигурации М6.5.2, ранее состоявших на вооружении ВВС Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru.

Отмечается, что в контракт входят запасные двигатели, запасные части и материально-техническое обеспечение, а также обучение наземного технического состава.

"Стоимость трехлетнего контракта составляет 388 млн евро, передача истребителей Румынии начнется к концу 2023 года и должна быть завершена в течении 2024 года. Все самолеты будут поставлены Румынии в рабочем состоянии, с имеющимся ресурсом, который позволит эксплуатировать их ВВС Румынии в течение не менее 10 лет", - говорится в сообщении канала.

Сообщается, что Румыния направила Норвегии официальный запрос о приобретении 32 списываемых истребителей F-16AM/BM еще в ноябре 2021 года. Контракт на их закупку был заключен Румынией при поддержке и участии правительства США.

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