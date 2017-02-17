Шульц увеличивает отрыв от Меркель в предвыборных опросах

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Большинство граждан Германии хотели бы видеть на посту канцлера ФРГ скорее кандидата от Социал- демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца, нежели действующую главу кабмина Ангелу Меркель. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные опубликованного сегодня опроса Forschungsgruppe Wahlen, проведенного по заказу телеканала ZDF.

Так, если бы канцлер избирался путем прямого голосования, за Шульца отдали бы свои голоса 49% респондентов, в то время как баллотирующаяся на четвертый срок Меркель получила бы лишь 38% голосов. При этом 38% опрошенных заявили, что не видят разницы между кандидатами. Как отмечает телеканал, это существенный прорыв для кандидата от СДПГ, поскольку еще в январе опрос ZDF свидетельствовал о преимуществе Меркель - 44% против 40% у Шульца. И хотя сейчас кандидат от СДПГ вызывает больше симпатий, 71% респондентов считают, что Меркель хорошо справляется с обязанностями канцлера, в то время как лишь 24% опрошенных убеждены в обратном.

Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство во главе с канцлером.