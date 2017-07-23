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    Шульц предостерег от повторения миграционного кризиса

    В 2015 году в Германию приехали более миллиона беженце

    Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц предостерег от повторения миграционного кризиса и косвенно раскритиковал действия канцлера Ангелы Меркель по данной проблеме, пишет издание Bild am Sonntag.

    "В 2015 году в Германию приехали более миллиона беженцев — в значительной степени бесконтрольно. В тот момент канцлер открыла границы с Австрией. Из хороших гуманитарных побуждений, однако, к сожалению, без договоренности с нашими коллегами в Европе. Если мы не предпримем никаких действий сейчас, ситуация может повториться", — заявил Шульц.

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