Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц предостерег от повторения миграционного кризиса и косвенно раскритиковал действия канцлера Ангелы Меркель по данной проблеме, пишет издание Bild am Sonntag.

"В 2015 году в Германию приехали более миллиона беженцев — в значительной степени бесконтрольно. В тот момент канцлер открыла границы с Австрией. Из хороших гуманитарных побуждений, однако, к сожалению, без договоренности с нашими коллегами в Европе. Если мы не предпримем никаких действий сейчас, ситуация может повториться", — заявил Шульц.