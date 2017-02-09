Школы Нью-Йорка закроют из-за снежного шторма

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Школы Нью-Йорка будут закрыты в четверг, 9 февраля, из-за снежного шторма, который, как ожидается, обрушится на северо-восток США.

Как передает Report, такое решение приняли городские власти.

"По причине ожидающегося снегопада все школы Нью-Йорка в четверг будут закрыты", — сообщил мэр Билл Де Блазио.

Метеорологические службы накануне сообщили о приближении к Нью-Йорку, Филадельфии, Питтсбургу, Бостону и другим городам Восточного побережья США снежного шторма в ночь на 9 февраля. Ожидается, что осадки будут продолжаться в течение суток. По данным портала weather.com, может выпасть до 30 сантиметров снега.