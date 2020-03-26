Северная Корея обратилась к международному сообществу

Власти Северной Кореи обратились к международному сообществу с просьбой помочь повысить эффективность тестирования на наличие COVID-19.

Как сообщает Report, об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, КНДР обладает комплектами для тестирования на вирус и знает, как их применять, однако их количество мало.

"Поэтому власти обращаются с просьбой ко всем организациям помочь им в этой ситуации", - пишет газета.

По данным FT, власти страны запрашивали подобную помощь тайно.

С начала вспышки коронавируса COVID-19 КНДР не сообщала о случаях заражения. Издание напоминает, что КНДР - одна из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса из-за своего территориального расположения.