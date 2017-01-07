Семь человек стали жертвами похолодания в Италии

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Жертвами новогоднего похолодания на Апеннинах стали семь человек.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС.

В частности в субботу в одном из заброшенных зданий на южной окраине Милана обнаружено тело 66-летнего бездомного поляка, умершего от переохлаждения. Еще один бездомный (49-летний выходец из Румынии

В частности в субботу в одном из заброшенных зданий на южной окраине Милана обнаружено тело 66-летнего бездомного поляка, умершего от переохлаждения. Еще один бездомный (49-летний выходец из Румынии) найден мертвым в сицилийском городе Мессина.

Арктический циклон принес морозы и снегопады на всю территорию страны, особенно на адриатическое побережье и в горы центральной Италии. Закрыты для движения многие автострады, с большими опозданиями ходят поезда. Затруднен доступ в районы, пострадавшие от землетрясения в прошлом году.

По данным метеослужб, температура в Альпах опустилась до минус 27 градусов, а в долинах и в центре, например в Риме, до минус 5 градусов.